Calciomercato Milan: David Silva si complica, contatti con il Valencia

Ultime Milan, l’affare David Silva si complica

Calcio mercato Milan David Silva Manchester City Valencia | David Silva, centrocampista del Manchester City, è uno dei calciatori più ambiti in vista della prossima finestra di calciomercato. Il calciatore spagnolo è in scadenza di contratto con i Citizens e a giugno sarà svincolato. Intanto, gli agenti del calciatore sono già andati in contatto con molti club che puntano al suo ingaggio. Tra questi c’è anche un club di Serie A. Il Milan nei giorni scorsi pare abbia incontrato gli agenti del calciatore per provare il colpo a parametro zero in vista della prossima stagione. Il calciatore lascerà il Manchester City dopo 10 stagioni, all’età di 34 anni. Per lui c’è aria di un ultimo grande contratto in Europa. Il suo attuale ingaggio di oltre 9 milioni però rallenta le trattative. Ora bisognerà capire a quanto il calciatore sarà disposto a rinunciare e chi offrirà di più. Oltre il Milan ora ci prova anche il Valencia, squadra con cui David Silva è cresciuto e potrebbe complicare i piani rossoneri.

Calciomercato Milan, su David Silva ora c’è anche il Valencia

In quest’ultima stagione, David Silva ha collezionato 19 presenze in Premier League mettendo a segno 3 gol e 7 assist. Sul talento spagnolo c’è il forte interesse del Milan che è pronto all’ingaggio per rafforzare il centrocampo. Intanto, secondo quanto riportato da ESPN, il calciatore potrebbe tornare in Liga e vestire di nuovo la maglia del Valencia, club con cui è cresciuto. Nelle ultime ore si sono registrati contatti tra il club spagnolo e l’entourage del calciatore per capire la possibilità dell’affare.