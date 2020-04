Tweet on Twitter

Ultime Inter, Semedo e Alena nel mirino

Calcio mercato Inter Semedo Alana Barcellona Lautaro Martinez | L’Inter continua a programmare la prossima stagione e la dirigenza nerazzurra lavora tra mercato i nentrata e in uscita. Chi può cambiare drasticamente i piani di calciomercato dei nerazzurri è Lautaro Martinez. Il giovane attaccante argentino è finito nel mirino del Barcellona, che punta forte su di lui. La crisi economica causata dal Coronavirus però potrebbe rimandare l’acquisto del calciatore di almeno una stagione. Troppo alta in questo periodo storico la clausola di 115 milioni di euro. Intanto, l’Inter, mette nel mirino due calciatori sotto contratto dal club blaugrana che potrebbero rientrare in una possibile trattativa che comprende soldi più contropartite tecniche. Secondo Mundo Deportivo, i nerazzurri vogliono sia Carles Alena che Nelson Semedo.

Calcio mercato Inter: Lautaro Martinez al Barcellona, Semedo e Alena possono rientrare nella trattativa

A riportare la notizia sono i colleghi spagnoli del quotidiano Mundo Deportivo, vicino alle vicende di calcio mercato del Barcellona. Pare che l’Inter voglia trattenere a tutti i costi Lautaro Martinez, ma in caso di una sua cessione, il club di Serie A ha messo due obiettivi nel mirino che il Barca dovrebbe girare all’Inter. Si tratta di Nelson Semedo, terzino destro di spinta classe 1993 e Carles Alena, centrocampista classe 1998 ed attualmente in prestito al Betis Siviglia.