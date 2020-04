UEFA, Ceferin parla delle ultime notizie e della ripresa del calcio

UEFA Ceferin Serie A Champions League Europa League ultime notizie | Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, è tornato a parlare del mondo del calcio. L’Europa si prepara a veder nuovamente le partite di calcio ma soltanto per la Tv, stadi chiusi fino a data da destinarsi anche per la prossima stagione. Intanto, il presidente Ceferin ha detto la sua riguardo più argomenti, come l’organizzazione della Champions League.

Ultime UEFA, Ceferin: “Si torna a giocare, il Var solo in casi evidenti”

Queste alcune delle parole di Ceferin:

«La priorità è la salute di tifosi, giocatori e dirigenti. Sono ottimista, ci saranno le condizioni a breve per ricominciare campionati e coppe. Non completare la stagione porterebbe un impatto negativo terribile per club e leghe. Possiamo terminare, ma dobbiamo rispettare le decisioni delle autorità e aspettare il permesso per tornare a giocare. Non abbiamo un limite, ma non finiremo campionati e coppe a settembre. Ci stiamo attrezzando per tornare agli allenamenti, poi inizieranno le partite, il calcio si potrà vedere solo in tv. I campionati se andranno terminati avranno per i club conseguenze finanziare limitate. La Var sarà utilizzata solo in casi di chiari errori e non più come prima».