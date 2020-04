Serie A, comunicato ufficiale dell’AIC: “Ripartiamo, senza essere visti come dei privilegiati”

Serie A, il comunicato dell’AIC | Ai vertici della Lega Calcio si interrogano su quando e come sarà possibile ritornare in campo. I tifosi vogliono tornare alla normalità, potendo vivere nuovamente quei week-end di totale relax e spensieratezza davanti alla Tv o allo stadio, assieme ai propri cari. Vogliono tornare in campo gli stessi calciatori e, infatti, è arrivato un comunicato ufficiale e molto corposo da parte dell’associazione italiana dei calciatori.

Attraverso le parole della nota che appare sul sito dell’AIC, è molto chiara la posizione della stessa associazione. L’idea “abbracciata” dal sindacato dei giocatori è quella del ritorno in campo, con la volontà di tornare a vivere la normalità sui campi da calcio. La precisazione, però, è molto chiara all’interno del comunicato: “Non vogliamo apparire privilegiati e neanche vogliamo usufruire di corsie preferenziali per quel che riguarda i controlli medico sanitari”.

AIC, il comunicato ufficiale sulla ripresa in Serie A

All’interno del comunicato ufficiale, pubblicato proprio dall’AIC sul proprio sito di competenza, il tema su cui si concentra il presidente Damiano Tommaso, è in merito al protocollo: “Sono stati chiariti alcuni dubbi e richiesto ulteriori approfondimenti da sottoporre alla Commissione. Come già espresso in passate situazioni, l’AIC sottolinea l’importanza che a trattare la materia siano gli specialisti medici a garanzia delle misure precauzionali da mettere in atto per la ripresa”.