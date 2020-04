Notizie Roma, l’agente di Zaniolo: “Non è il momento”

Ultime Roma | Claudio Vigorelli, agente tra gli altri di Zaniolo, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a tmw:

Le parole dell’agente di Zaniolo

Come sta?

“La sua prima parte del campionato è stata fantastica, ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere l’anno prima. Vuole ripartire dall’azione dell’infortunio che fu straordinaria, chiaramente con un finale diverso. Quello sarà il punto di ripartenza. È caduto e adesso si è rialzato. Non ha ansia di ricominciare. Le sfide non spaventano certo Nicolò, uno che a diciannove era in campo per la prima volta contro il Real Madrid”.

Rinnovo?

“Non è il momento di parlare di rinnovi o situazioni di mercato. Bisogna prima tornare alla normalità e superare questa emergenza. Poi quanto sarà importante Nicolò per la Roma lo vedremo più avanti, ma oggi non è il momento di parlare di questo e del contratto o di mercato anche perché Nicolò ha trovato il giusto ambiente per crescere a Roma dove si sente amato. Intanto voglio credere alla ripresa del campionato, mi auguro che si torni in campo. Bisognerà però che ci siano tutte le precauzioni altrimenti sarebbe dannoso”.