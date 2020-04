Oroscopo di domani 21 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni

Tweet on Twitter

Oroscopo di oggi 21 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 21 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. E’ il momento di riprendervi quello che vi è stato tolto in passato. Luna, Venere e Marte sono nel vostro segno, pronti a darvi un segnale di vitalità molto importante. Per i single è importante rilanciarsi anche sui social, potrebbero esserci occasioni di conoscenza importanti.

Toro. Avete tanti progetti in sospeso che dall’estate in poi troveranno vita. Da domani sarà il tempo di gettare le basi per il futuro. Avete bisogno di un contatto positivo con l’esterno in questo momento particolare e di risposte da chi vi è più vicino.

Gemelli. Tante coppie potranno iniziare a riconquistarsi. C’è Venere nel vostro segno e ci resterà fino ad agosto. Approfittatene per costruire le vostre relazioni a partire già da domani, non perdete più tempo. Bisogna ricercare il più possibile per trovare l’anima gemella.

Cancro. C’è più libertà d’azione rispetto alle persone negative che vi circondavano fino a poco fa. Ora dovete cancellare ogni malinconia e risentimento passato, a partire da domani. Anche se Saturno è ancora nel vostro segno ed è ancora un po’ dissonante.

Leone. Gestite con prudenza le finanze, possono provocare ancora più di qualche preoccupazione. Iniziate già da domani ad affrontare le questioni importanti, non è più tempo di rimandare. C’è ancora qualcuno che vuole ostacolare le vostre mosse, vi scontrerete con loro.

Vergine. La situazione attuale vi ha resi più distaccati in amore. Non arrendetevi perché è solo un momento che passerà in fretta. Nel futuro c’è un bel periodo di rinascita.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Avete bisogno di sfogare la vostra rabbia. Ci sono stati dei malumori in famiglia o con le persone che vi sono vicine. Agite con cautela altrimenti rischiate di saltare come grilli. Siete stanchi e spossati e avete bisogno di liberare la vostra mente. Sarà utile dedicarsi a qualche hobby per dimenticare qualche difficoltà.

Scorpione. Sentite il bisogno di ricaricarvi. Di solito siete i primi ad aiutare gli altri ma adesso è il momento che qualcuno aiuti voi. Non rimandate più le cose importanti: entro mercoledì vanno risolte o affrontate. Agite sempre con cautela perché Marte in dissonanza potrebbe crearvi vari grattacapi.

Sagittario. Finalmente ci sono buone opportunità lavorative in arrivo. Nonostante le restrizioni, continuate a progettare per il futuro. Domani sarà una giornata molto energica grazie alla Luna a favore.

Capricorno. State riacquistando sempre più sicurezza. Riuscite a vedere la luce in fondo al tunnel grazie alla vostra capacità di progettare a lungo termine. Entro l’estate riuscirete a risolvere situazioni molto difficili e delicate.

Acquario. Un blocco interiore non vi permette di riuscire a risolvere le situazioni lavorative e finanziarie. Nell’ultimo periodo si sono creati tanti contrasti con le altre persone e molti di voi hanno dovuto fare un passo indietro nelle relazioni personali: non vi abbattete, è solo un periodo.

Pesci. Avete bisogno di ritrovare l’intesa di coppia che avevate perso. La persona che amate è lontana o incerta e per questo avete vissuto delle controversie. Agite con prudenza nei loro confronti così da salvaguardare il vostro status.