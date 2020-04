Notizie Fiorentina, Commisso: “Vendo Chiesa solo le chiederà lui”

Ultime Fiorentina | Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del futuro di Chiesa ma ha anche raccontato la sua storia nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport:

Cosa serve al calcio italiano?

«Rapidità. Nella mia azienda si prendono decisioni in pochi minuti, you know. Rapidità, sintesi, evitiamo i passaggi più inutili. Serve che Dal Pino abbia più poteri».



Ripartenza?

«Io non ho mai detto no. Il calcio e l’Italia devono ripartire, non possono restare fermi ancora a lungo il paese si ferma ma ho pauraper i calciatori».



Vita?

«Sono arrivato giovane nel 62 ed ho perso mio padre che mi spingeva sempre a studiare. Sembrava che per gli italiani, a quei tempi, l’unica zona era il Bronx. Portai i Cugini di campagna, Gianni Nazzaro, Little Tony, i Camaleonti… Sembrava che in America i soldi li potessero fare solo gli anglosassoni e gli ebrei. Io volevo fare le cose a modo mio. Dopo gli studi ho lavorato per la Chase Manhattan Bank, ora JP Morgan Chase & Co., e quando dopo nove anni sono uscito dal mondo bancario I was very proud, ero molto orgoglioso di non aver fatto perdere un solo dollaro. Per questo nell’86 è stato facile ottenere i fondi, grazie alla mia reputation. Nel ‘95 è nata Mediacom che oggi ha oltre 3 milioni di aziende collegate (808 milioni di utile nel 2019, nda)».



Chiesa?

«L’ho trattato come un figlio, sono uno che coccola i calciatori. E non vendo i migliori per andare a comprare qualcuno che non conosco.