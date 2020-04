Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha avvisato la Lega Serie A di trovare un piano B nel caso in cui il Governo decida di non riprendere la stagione.

Malagò: “La Serie A deve pensare ad un piano B”

Il Governo non si è ancora espresso con decisione sulla ripartenza del calcio. Ci sono ancora tante polemiche. Il Ministro della Salute ha annunciato che ci sono problemi ben più seri del campionato. Questo scetticismo mette in allarme Malagò che avvisa la Lega Serie A: “Il calcio ha il diritto di fare quello che ritiene più giusto, ma devono pensare ad un piano B nel caso non si dovesse concludere la stagione“.

Effettivamente, i dubbi sono molteplici. Non è detto, come riporta la Repubblica, che il Governo dia il via libera. Per esempio, oltre ai giocatori in ritiro, ci sarebbero anche gli arbitri da prendere in considerazione. Poi c’è la situazione complessa che riguarda gli spostamenti dei vari gruppi, compresi di staff. Infine, i tamponi.

I privilegi del calcio

I test per verificare la positività dei calciatori è al centro di un dibattito che il Presidente della FIGC Gravina, ieri sera da “Che tempo che fa“, ha cercato di dribblare. Sarebbe un problema etico, poiché gli atleti sarebbero costantemente sotto controllo, a differenza delle persone comuni o addirittura infermieri e medici. Malagò resta perplesso sulla questione: “Non so se tra due settimane ci sarà la disponibilità dei tamponi, ora però non c’è, non sarebbe possibile effettuarli“.