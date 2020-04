Il medico e viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto sulla questione della ripresa degli sport, in particolare resta scettico sulla ripartenza del calcio: l’unico modo è giocare a porte chiuse.

Sileri: “Ok al calcio a porte chiuse, ma i giocatori entrano in contatto”

Il viceministro, come il Ministro Speranza, non sembra molto contento della ripresa del calcio, e ha lasciato intendere che ci potrebbero essere problemi: “Niente pubblico, vero, ma i calciatori entrano in contatto tra loro“. Tuttavia, Sileri approva l’idea di giocare con gli stadi vuoti: “Servirà una posizione scientifica sul calcio. Gli impianti non potranno essere aperti agli spettatori. Sarebbe verosimile far ripartire il calcio a porte chiuse, ma il problema è relativo, perché senza tifosi non ci sono rischi sugli spalti. Qualsiasi luogo va bene uguale“. Questa posizione, potrebbe accantonare l’idea di giocare solo al Centro-Sud.

La situazione degli sport amatoriali

Il medico, sempre ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha aggiunto: “Quanto fatto finora sta avendo l’effetto desiderato. Stiamo pensando alla Fase 2. Bisognerà tenere sempre le mascherine e mantenere le distanze“. Sileri ha anche rivelato che gli sport individuali dovranno attenersi a delle regole: “Il 4 maggio sarà la data di apertura, ma continueremo ad utilizzare le misure di sicurezza adottate. E gli sport singoli potranno praticarsi anche a livello amatoriale, ma solo per 40 minuti“.