Il centrocampista del Chelsea Jorginho è uscito su tutti i tabloid inglesi per essersi cacciato in uno scandalo a luci rosse. A rivelarlo è stato il compagno della ragazza coinvolta dal giocatore.

Jorginho finisce in uno scandalo

Jorginho, abile regista in forza al Chelsea, ora deve uscire da una situazione complicata: uno scandalo sessuale. Secondo quanto riporta Sportmediaset, Aaron Hughes ha svelato che la sua ex ragazza, Elisa Scalcon (dipendente del club), frequentasse il calciatore e scambiasse messaggi hot. Il povero Aaron l’ha scoperto prima di partire per una vacanza con la sua compagna: “Ero a letto, stavo per spegnere l’Ipad e ho visto un sacco di messaggi tra lei e Jorginho. Parlavano davanti a me su Instagram. Scorrendo nella chat ho notato che c’erano messaggi da parte sua che le chiedevano di andare nella camera d’albergo in Giappone“. Il giocatore italo-brasiliano era nel Paese asiatico per la tournée estiva con la squadra. Questa potrebbe essere l’occasione per lasciare l’Inghilterra.

Jorginho e le richieste speciali ad Elisa

I messaggi incriminanti, però, sono altri: “Jorginho ha chiesto ad Elisa se preferisse il sesso selvaggio o quello romantico. E lei a risposto selvaggio! Sono andato da lei per chiedere cosa stesse succedendo. Lei piangeva, diceva che non avrei dovuto pensarci e che non avrei dovuto dire nulla“. I due alla fine sono partiti in vacanza in Sri Lanka: “Sono stati giorni duri, i peggiori della mia vita. Ritornati a casa l’ho lasciata“.