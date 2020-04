Lokomotiv Mosca, è morto il difensore Samokhvalov: aveva solo 22 anni

Lokomotiv Mosca, si spegne a soli 22 anni il difensore Samokhvalov: è stato colpito da un infarto

Lokomotiv Mosca – Lutto per il club russo | Il mondo del calcio è in lutto, perché è clamorosa la notizia che arriva dalla Russia. E' morto a soli 22 anni il giovane difensore Innokentiy Samokhvalov, della Lokomotiv Mosca. Samokhvalov è stato colto da un infarto mentre si stava allenando individualmente. Quello che segue, è proprio l'annuncio del club russo, attraverso i propri canali ufficiali: "Siamo davvero tristi di annunciare la morte del difensore Innokentiy Samokhvalov. Il ragazzo lascia una moglie e un figlio. Kesha era una persona gentile, disponibile e un buon amico. Siamo veramente scioccati da quello che è successo ed esprimiamo le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici". All'interno dello stesso comunicato, sul sito ufficiale, si spiega: "Il calciatore si era sentito male mentre era ad allenarsi individualmente, le circostanze però restano ancora da chiarire".

Сегодня скончался защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов. У него остались жена и сын. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. Мы потрясены произошедшим и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.https://t.co/OOFwYG2DNT — «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) April 20, 2020

Samokhvalov è morto a soli 22 anni: ecco chi era la giovane stella della Lokomotiv Mosca

Tristissima notizia, con il calciatore che ha lasciato i suoi compagni di squadra e i suoi cari, in questo altrettante tristo momento che sta vivendo l’intero panorama mondiale. Era finito in prestito al Kazanka (club sempre della Lokomotiv), per farsi le ossa, pronto a trovare poi l’esordio nella Premier League russa. Ma purtroppo il suo destino è stato beffardo ed è morto nel mentre di un allenamento proprio in vista della ripresa dei campionati. La causa del decesso riguarda un arresto cardiaco, come annunciato dallo stesso allenatore del club.