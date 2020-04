INPS, bonus 600 euro e cassa integrazione: “Entro il 30 aprile”

Tweet on Twitter

INPS, bonus 600 euro: le parole del presidente Tridico

INPS – Bonus 600 euro | Erano stati stanziati 600 euro agli italiani, sin dal primo aprile 2020. Il sito dell’INPS però si è trovato in difficoltà, ed è la tematica di cui ha parlato il presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Pasquale Tridico. Quest’oggi, in conference call, ha chiesto scusa a tutti per i disservizi creati sulla questione, parlando dell’attacco hacker che ha subito il sito. Ha però precisato lo stesso uomo: “Tutto ciò dovrà renderci più forti, io chiedo scusa a tutti gli utenti che hanno provato a fare richieste e al Parlamento. Adesso ne verremo fuori, anzi, vogliamo dire che già abbiamo erogato i bonus entro il 15 aprile. Adesso, nelle intenzioni, ci sarà quello di continuare su questa strada“.

INPS, bonus e cassa integrazione: tutto quello che c’è da sapere

I colleghi del Corriere riportano le parole del presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, che snocciola le diverse tematiche in merito alle richieste avanzate dagli italiani. Sì, perché l’emergenza Coronavirus ha messo in difficoltà i cittadini. La promessa è di pagare entro il 30 aprile tutto quello che era stato annunciando, pagando appunto “il resto dei provvedimenti del Cura Italia”, facendo riferimento alla cassa integrazione. 4,4 milioni di domande sono state fatte per il bonus dei 600 euro attraverso il sito dell’INPS, e 3,5 sarebbero state già pagate e lo stesso presidente si impegnerà a continuare e rendere tutto fatto entro la data del 30 aprile 2020.