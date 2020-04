Coronavirus, la Serie A riprende: la Lega Calcio vuole terminare la stagione

Coronavirus, Serie A: si va verso la ripresa, ecco cosa filtra dall’assemblea di Lega

Coronavirus – Serie A | L’allarme ha messo in ginocchio l’intera Italia e tutto si riflette anche nel mondo dello sport. Il campionato di Serie A, assieme a molti altri, ha subito una brusca frenata ed è da ormai un mese e mezzo che gli italiani non vedono più una partita di calcio nel week-end, appuntamento fisso per gli appassionati di questo sport. Oggi ai vertici ci sono stati degli aggiornamenti, nel corso dell’assemblea nella quale si sono riuniti all’interno del Consiglio di Lega. Ci sarebbe unanimità nelle idee per quello che concerne la stagione ancora in corso e attualmente sospesa. L’intenzione è di terminare la stagione regolarmente.

Coronavirus, la Serie A riprenderà: arriva anche la precisazione di Vincenzo Spadafora

Qualche settimana fa era arrivata la notizia della prima conclusione per quel che riguarda i campionati europei, con la federazione belga della Pro League, che avrebbe già decretato la squadra vincente. Non è il destino che spetterà al campionato italiano di calcio che vorrà tornare in campo e concludere regolarmente la stagione. Chiaro è che tutto dovrà avvenire, come comunicato dalla stessa Lega Calcio “in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori”. Nel frattempo il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha fatto sapere ai microfoni di Rai Due che mercoledì ci sarà un nuovo incontro con la FIGC per continuare a discutere sulla questione legata alla ripresa degli allenamenti, e di conseguenza anche dei campionati.