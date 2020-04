Tweet on Twitter

Il pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato impiegato per i pazienti infetti da Coronavirus, e ora finalmente i corridoi sono liberi dalle barelle.

La città lombarda è stata tra le più colpite. Ora che la crisi sanitaria per Coronavirus sta rientrando lentamente, anche l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha i corridoi vuoti. Non c’è più il flusso continuo delle ambulanze fuori l’edificio. Non ci sono più barelle con bombole d’ossigeno. La sala d’attesa è sgombra. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale ha detto: “Stiamo tornando a respirare. L’alleggerimento e la diminuzione dei casi e dei ricoveri ci sta riportando ad una situazione simile alla normalità“, riporta la Repubblica.

Cos’è cambiato rispetto ad un mese e mezzo fa

Effettivamente, i numeri elevati ai tempi della vera emergenza sono calati. L’ospedale arrivava anche a 500 ricoverati al giorno. Sabato 18 aprile ne erano 298. I numeri si riferiscono al pronto soccorso di Bergamo, al campo della Fiera e al presidio di San Giovanni Bianco. Naturalmente, il Papa Giovanni XXIII era quello con più malati. Dopo un mese e mezzo la situazione è nettamente migliorata, e ora non ci sono più reparti colmi di pazienti infetti da Covid-19. Negli ultimi giorni è cresciuto il numero di pazienti entranti nell’ospedale con altre patologie, ed è diminuito quello con affetti dal virus.