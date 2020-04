Coronavirus Italia Lazio Roma | Il Coronavirus inizia ad essere tenuto a bada dall’Italia. Da inizio settimana scorsa i casi di contagi e decessi sono in continua, seppur leggera, diminuzione e pian piano si inizia a parlare di una ripresa delle normali attività.

Coronavirus Italia, nel Lazio record positivi di contagi: solo 60 nelle ultime 24 ore

Tra le notizie positive di questa giornata c’è il sensibile calo di positivi che ha investito la Regione Lazio. Nelle ultime 24 ore sono “solo” 60 i nuovi contagiati dal Coronavirus: numero più basso dall’inizio dell’emergenza. Nella sola città di Roma si contano 15 nuovi casi COVID-19 nella Asl Roma 1, 6 nella Rm2 e due nella Rm3. In provincia anche il numero di nuove unità è minimo, appena 19 di cui 11 solo nella Asl Roma 6.

COVID-19 Lazio, lo Spallanzani apre le porte ai pazienti di altri presidi

Allo Spallanzani, in toto, sono ricoverati 125 pazienti, di cui 19 necessitano del respiratore. Visto il netto calo di pazienti, la clinica romana ha fatto sapere che l’Istituto sta procedendo a ricoverare pazienti provenienti da altri presidi, anche sospetti e da diagnosticare. Dei casi finora confermati il 24% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 19%. L’età media dei casi positivi è 58 anni. Il 52% dei casi accertati è di sesso femminile e il 48% è di sesso maschile.