Coronavirus, Galli lancia l’allarme sulla Fase 2

Coronavirus Italia Fase 2 Galli ultime | Massimo Galli, infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, ha lanciato l’allarme riguardo la Fase 2. L’Italia si prepara ad affrontare la Fase 2 del Coronavirus. Via all’apertura di alcune attività, si tornerà passo dopo passo alla vita normale, ma per Galli non siamo ancora pronti. Si teme una seconda ondata. Ancora troppo alti i numeri di contagi e morti, soprattutto al Nord Italia per poter ripartire già ad inizio maggio. Intanto, sono arrivate le parole del direttore Galli riguardo l’emergenza Coronavirus e quale sarà la situazione in estate con possibili vacanze annullate.

Notizie COVID-19, arrivano le parole di Galli sulla Fase 2 numeri ufficiali

Massimo Galli, direttore del Dipartimento di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, è intervenuto nelle ultime ore a Canale 5 durante la trasmissione Live – Non è la D’Urso. Queste alcune delle sue parole: “Non possiamo dire ora se siamo pronti o no, ma secondo un mio parere siamo ben lontani dall’essere pronti alla Fase 2. Il Paese ha bisogno di ripresa, ma non con questa fretta. Non abbiamo idea di quando ci sarà l’ultima infezione. Il 4 maggio è un’altra data di speranza ma senza nessuna certezza. Vacenze in estate? Ho il forte tipore che se si potrà stare per strada a luglio si lavorerà e non si andrà in vacanza”.