Coronavirus, il Ministro Speranza: “Calcio ultimo dei problemi”

Ultime Serie A | Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Capital toccando anche il tema della ripresa del campionato:

“Io sono un grande appassionato di calcio, ma con più di 400 morti al giorno, con tutto il rispetto, è l’ultimo dei problemi. Dobbiamo ancora mettere al centro altre questioni come quella sanitaria per cercare di salvare la vita delle persone.

La battaglia non è vinta, dobbiamo insistere sull’assistenza nel territorio, separando i reparti Covid da quelli normali negli ospedali e non solo.

Immuni? L’app è uno degli strumenti, ma non esiste una mossa salvifica. Lo dico con il massimo rispetto e da grande appassionato, però viene prima la salute di tutti noi e poi il calcio. Le priorità del Paese oggi sono altre. Lavoreremo perché a un certo punto si possa vivere di nuovo in maniera normale ma ora non è il momento per noi di pensare al calcio”.

Da più parti la Lega sta cercando di far pressione per ricominciare a giocare durante la fase due, o almeno ad allenarsi, ma non sembra ancora arrivato il momento per far ricominciare i campionati vista la quantità di persone coinvolte.