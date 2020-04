Coronavirus, bollettino Protezione Civile lunedì 20 aprile: per la prima volta diminuiscono i contagi

Torna il lunedì l’appuntamento con la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, per aggiornare gli italiani sulla lotta al covid-19.

I dati diffusi da Angelo Borrelli in conferenza

Le buone notizie, se di tali si può parlare, arrivano anche in un momento del genere. Anche nelle zone più colpite come Bergamo, anche nel Lazio, la regione più a rischio nel centro. Si spera che anche oggi si registri la tendenza ormai consolidata a che diminuiscano i ricoveri ospedalieri ed i malati nelle terapie intensive.

La buona notizia

Oggi il numero confortante è quello dei contagi. Nonostante sia chiaramente aleatorio, ed abbia troppe variabili, va comunque sottolineato che per la prima volta dall’inizio dell’emergenza è in calo. Il numero dei malati infatti è calato di 20 unità (ieri era aumentato di 486) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2.256 (ieri 3.047), il minimo dall’11 marzo. Per la prima volta, anche se minuscolo, l’epidemia fa un passo indietro, in attesa di ulteriori conferme nei prossimi giorni.

I tamponi effettuati sono stati 41.483, non moltissimi (ieri 50.708). Ma il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 18,4 tamponi fatti, il 5,4%.

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 454 persone (ieri le vittime erano state 433), arrivando a un totale di decessi 24.114. In terapia intensiva si trovano oggi 2573 persone, 62 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 24906 persone, 127 meno di ieri.