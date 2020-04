Coronavirus, a Napoli 0 contagi e nessun decesso

Il capoluogo campano è un avamposto in questo momento della lotta al coronavirus: i numeri di oggi sono estremamente confortanti.

Covid-19, l’esempio di Napoli

I dati a livello nazionale, a questo punto è chiaro, sono una sintesi di due situazioni molti diverse. Mentre Milano continua a presentare numeri in aumento, anche più gravi rispetto al resto della Lombardia, al Sud si va verso un netto miglioramento, simboleggiato dai dati della città di Napoli, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 0 vittime da covid-19 e nessun contagio. I dati sono stati comunicati dal Comune di Napoli nel resoconto giornaliero.

Rimane inalterato quindi il numero dei casi positivi complessivamente registrati a Napoli città dall’inizio dell’emergenza, 833, e dei decessi, 52. Per quanto riguarda le vittime, siamo al quarto giorno consecutivo senza nuovi decessi. In aumento il numero dei guariti, ovvero di coloro che sono risultati negativi a 2 test consecutivi: sono 142 (+11 rispetto a ieri), mentre i clinicamente guariti sono 42. Restano quindi 153 i ricoverati in ospedale, di cui 12 in terapia intensiva. Attualmente, le persone in isolamento domiciliare sono 486 (-10).

Perché Napoli ha contenuto il virus?

Il fattore temporale ha sicuramente fatto la sua parte. Il Sud assieme al capoluogo partenopeo ha chiuso i battenti prima che scoppiassero dei veri e propri focolai e nonostante le immagini da alcune zone, la popolazione ha rispettato il lockdown nella sua generalità, come dimostrato anche dai dati gps. A rivelare questi dati il sindaco Luigi De Magistris.