Cristian Ansaldi è alla terza stagione con la maglia granata e ha allontanato le voci di mercato sul suo conto, dichiarando di esser pronto al rinnovo con il Torino

Calciomercato Torino, Ansaldi svela il rinnovo

Urbano Cairo, in questo periodo di pausa dal calcio giocato, sta cercando di trattenere i suoi gioielli per creare una squadra competitiva. Oltre a Sirigu e Belotti, vorrebbe trattenere anche il terzino argentino. Ansaldi, infatti, ha dichiarato sulla pagina Generación Extrema Jóvenes: “Punto al rinnovo con il Torino. Sto bene qui con la mia famiglia“. Naturalmente, un ritorno in Argentina è sempre ben accetto: “Molti mi chiedono di andare al Boca Junior. Se dovessi tornare a casa, sarebbe solo al Newell’s Old Boys“. Il club della città di Rosario è stato il primo club professionistico per Cristian. Dopo 3 anni, è arrivato in Europa grazie alla chiamata del Rubin Kazan, squadra con la quale è riuscito a vincere ben due campionati russi.

Il retroscena contro Traoré

Ansaldi nel corso dell’intervista social con la rivista argentina, ha svelato un episodio: “Pochi giorni prima della sfida con il Wolverhampton (nei preliminari di Europa League, ndr) mister Mazzarri mi disse di tenere d’occhio Traoré. Io ero sicuro e risposi di stare tranquillo, lo avevo visto in campo contro il Manchester United. Tuttavia, affrontarlo in partita è stata tutt’altro che facile. Era impressionante, velocissimo, appena prendeva palla mi saltava in allungo“.