Calciomercato Napoli: offerta per Pezzella, non rinnova con la Fiorentina

Ultime Fiorentina, Pezzella non rinnova: c’è il Napoli per l’estate

Calciomercato Napoli Pezzella news Fiorentina | German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, è stato uno dei calciatori in Serie A colpiti dal Coronavirus. Battaglia di diverse settimane tra il calciatore e il virus che, con le parole dello stesso argentino che ha ammesso di aver avuto serie difficoltà respiratorie durante la notte. Intanto, il calciatore non sa quale sarà il suo futuro. La trattativa per il rinnovo di contratto con la Fiorentina non si sblocca e dunque diversi club si fiondano su di lui. Secondo calciomercato.com, è il Napoli che si fa sotto e avrebbe già presentato l’offerta per il suo acquisto in estate. Il Napoli cerca un difensore per rinforzare la retroguardia in caso di una cessione di Kalidou Koulibaly.

Calciomercato Napoli: offerta per Pezzella della Fiorentina

Come riportano i colleghi di Calciomercato.com, German Pezzella non ha ancora trovato nessun accordo per il rinnovo con il club viola di Rocco Commisso. Il difensore argentino classe 1991 ha un contratto in scadenza nel 2022 e quindi senza rinnovo è possibile che arrivi una cessione già la prossima estate. Su di lui c’è il Napoli che mostra forte interesse da diversi anni. Pezzella piace molto al ds Giuntoli che avrebbe individuato in lui il sostituto ideale in caso di cessione di Koulibaly. Pare che il Napoli abbia già formulato l’offerta per il suo acquisto.