Calciomercato Milan: per Donnarumma asta Real-Chelsea

Ultime Milan: Gigio Donnarumma andrà via? Sta per accendersi l’asta per il portiere rossonero che, nonostante la scadenza di contratto, potrebbe esser ceduto ad una cifra importante.

O ameno, questo si augura il Milan. Proprio in questi giorni è tornato prepotentemente d’attualità il nome del Real Madrid come possibile interessato ventenne milanista. Un corteggiamento non nuovo.

Notizie Milan: il Real

Il tecnico Zidane a Madrid ha fatto capire non gradire il rendimento dei portieri del Real. Il belga Courtois, a tutti gli effetti il titolare, tanto da aver saltato appena tre gare (una per indisponibilità) nella Liga e una in Champions, non sembra aver convinto così come Areola, lui pure assistito da Raiola, che ha fatto tantissima panchina e non sarà riscattato.

Per questo motivo il Real Madrid sarebbe pronto a pagare i 50 milioni chiesti dal Milan per il portiere. La cifra, infatti, sarebbe per il Real non elevatissima, se si pensa al valore assoluto del portiere, ma più che onesta se si considera che nel 2021 Donnarumma sarebbe libero a parametro zero. Raiola con il Real Madrid sta già trattando anche Pogba e potrebbe parlare anche del portiere.

Ultime Milan: il Chelsea

Il suo prezzo non cala perchè l’interesse resta altissimo. Ci sarebbe anche la Juve che tuttavia ha le mani (o meglio i guantoni) bloccate dalla lunghezza dell’organico.

L’altro club in corsa sarebbe il Chelsea, che avrebbe deciso di disfarsi di Kepa, portiere basco che aveva avuto più d’un problema già con Sarri, lo scorso anno. Anche i Blues, così come il PSG, potrebbe farsi sotto in estate.