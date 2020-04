Calciomercato Milan, Donnarumma in partenza: il Real Madrid insiste

Calciomercato Milan: Donnarumma verso il Real Madrid?

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Il mercato di Serie A si infiamma sempre di più, e seppur da casa i vari dirigenti stanno iniziando a lavorare sodo per affrontare al meglio la sessione estiva. Il Milan in particolare si sta muovendo parecchio, ed in particolare la squadra rossonera vorrebbe attuare una vera e propria rivoluzione per la prossima annata. Non solo il tecnico, ma anche qualche conferma e qualche cessione, tra certezze ed esuberi: tra i gioielli che andranno blindati c’è ovviamente anche Donnarumma.

Il giovane portiere continua ad essere sondato da tantissime squadre, e pare che su di lui non ci siano solo Juventus e PSG, ma anche un’altra ammiratrice: parliamo del Real Madrid, che stando a quanto riportato da Milan News, sembra intenzionato a fare sul serio.

News Milan: Donnarumma in cerca di garanzie

Il futuro di Donnarumma è ancora molto incerto, ma la sensazione è che il portiere rossonero potrà dire addio al Diavolo al termine della stagione. Raiola sta mettendo i bastoni tra le ruote per il rinnovo, e nonostante il portiere voglia aspettare il nuovo progetto, difficilmente le parti raggiungeranno un accordo. Per ora è tutto da vedere, i discorsi sono rimandati a fine quarantena.