Calciomercato Juventus, Milik più vicino: “Scelta fatta, lì esploderà”

Calciomercato Juventus Milik Napoli | La Juventus ha scelto Arkadiusz Milik per la prossima stagione. Il futuro di Gonzalo Higuain sembra sempre più lontano dai bianconeri e la società di Agnelli starebbe pensando ad un altro colpo dal Napoli per l’attacco del futuro. Intanto arrivano notizie confortanti dalla Federcalcio polacca.

Calciomercato Juventus, Milik sempre più bianconero

La Juventus valuta tanti profili in vista della prossima stagione. Da Mauro Icardi a Gabriel Jesus, si cerca un nome importante che possa rimpiazzare il possibile addio di Gonzalo Higuain e accompagnare il duo formato da Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Tra i nomi valutati da Fabio Paratici c’è quello di Arkadiusz Milik, attualmente in forza al Napoli. Non ha ancora rinnovato con i partenopei e quella “in corso” potrebbe essere l’ultima stagione in azzurro.

Una voce importante per il passaggio di Milik alla Juventus arriva dalla Polonia. Marek Kozminski, vice presidente della Federcalcio polacca, ha parlato del futuro del 99 del Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Purtroppo per il Napoli, la scelta è già stata fatta. Qualche settimana fa si parlava dell’incontro tra De Laurentiis e l’entourage del giocatore e non è andato a buon fine. Per la Polonia lui è un giocatore molto importante e speriamo sempre possa fare meglio dell’ultima stagione”.

Kozminski: “La Juve è il top, per Milik sarebbe magnifico”

Juventus? “Ha grandissime qualità ed è ancora giovane, ha tutta la strada davanti. Si parlava anche di un accordo praticamente fatto con lo Schalke 04. Mi auguro che rimanga in Italia perché conosce già il campionato, si è già ambientato e poi la Juve è la Juve, inutile nasconderlo“.