Calciomercato Juventus: Icardi solo se parte Higuain

Ultime Juventus: per avere Icardi bisogna cedere il Pipita

Mercato Juve: Icardi solo senza Higuain. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per avere Mauro Icardi in estate la Juve ha la necessità di liberare uno slot in attacco e cedere il connazionale che guadagna 7.5 milioni netti a stagione.

Impresa non facile che già lo scorso anno non è riuscita alla Juve. Intanto Icardi aspetta, curioso di capire come finirà il riscatto del PSG.

Il club francese sarebbe pronto a pagare 70 milioni. I dubbi sulla ripresa hanno frenato i discorsi, ma con l’assenso di Mauro e Wanda il Psg sarebbe intenzionato a fare lo sforzo. Più difficile, invece, pensare che sia Parigi l’ultima fermata del viaggio che potrebbe condurlo a Torino.

Juve: pronti 4 calciatori

Come? La Juve potrebbe inserire due calciatori graditissimi a Parigi. Miralem Pjanic, neo 30enne, e Douglas Costa.

Le loro valutazioni, inevitabilmente, sono calate in questa stagione ma Leonardo immagina il bosniaco accanto a Verratti in una mediana di fino. In più, è intenzionato a irrobustire le fasce: ci aveva provato a gennaio con il poliedrico De Sciglio, anche se l’interesse maggiore resta per Alex Sandro. In questa epoca di poco cash e tanti scambi, potrebbero essere loro a far decollare la trattativa in estate e propiziare il rientro di Maurito in Italia.