Calciomercato Juventus: Havertz quasi sfumato, il tedesco verso il Bayern Monaco

Calciomercato Juventus: Havertz ha scelto il Bayern Monaco

Calcio Mercato Juventus Havertz | Tantissimi movimenti in casa Juventus, dove nelle ultime settimane ci sono state tante voci riguardanti nuovi acquisti e cessioni. L’obiettivo del club bianconero sarebbe quello di andare a rinforzare il reparto offensivo, magari con un giocatore giovane e con tanta voglia di emergere. Il modus operandi della Vecchia Signora è ormai chiaro, così come i vari nomi sul taccuino. Tra tutti quello che ha suscitato più interesse è senza dubbio Kai Havertz, talentino tedesco in forza al Bayer Leverkusen. Il centrocampista offensivo si sta mettendo in luce con il passare del tempo, e i bianconeri pare abbiano intenzione di provarci.

Oggi però è arrivata una news che non farà per nulla piacere a Paratici e collaborati: stando a quanto riportato da Todofichajes, pare che Havertz sia intenzionato a scegliere il Bayern Monaco come sua prossima destinazione. Una vera beffa, e che può cambiare totalmente i piani della Juventus.

Notizie Juventus: anche Sancho irrangiungibile?

Havertz difficilmente arriverà a Torino, così come un altro obiettivo dalla Bundesliga: parliamo di Sancho, talento assoluto del Borussia Dortmund. L’esterno inglese pare abbia già un accordo con una big inglese, i dettagli riportati dalla nostra redazione.