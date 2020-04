Nelle ultime ore si è rumoreggiato molto in merito al passaggio dell’attaccante polacco alla Juventus: il suo agente, David Pantak, ha inteso però fare chiarezza sull’argomento.

Calcio mercato Juve, le parole dell’agente di Milik

Verità o dichiarazioni di facciata? Sarà soltanto il tempo a rispondere. Per il momento, anche in piena emergenza coronavirus, non si ferma il mercato e puntualmente arrivano anche le classiche smentite.

I rumour a proposito dell’approdo del polacco alla Juventus sono costanti, ecco quanto dichiarato dal manager del bomber polacco ai microfoni di calciomercato.it: “A proposito di tutto quello che è venuto fuori sulla stampa, ci tengo a chiarire che sono soltanto pettegolezzi, qualcuno di questi anche irrispettosi verso la società azzurra. Sono in costante contatto con Cristiano Giuntoli e parliamo continuamente di rinnovo, alla fine di questo periodo difficile a causa del covid-19 torneremo a farlo. Solo nel caso in cui non si riuscisse a trovare, allora penseremo ad una soluzione condivisa per il bene del giocatore e della società“.

Milik-Napoli, prove di rinnovo

L’ultima frase di Pantak chiarisce comunque come non è detto che si arrivi ad una prosecuzione del rapporto tra Milik ed il club di Aurelio De Laurentiis. Ma perché tutto questo? Il bomber vorrebbe uno stipendio da 4 milioni di euro e potrebbe essere anche accontentato (con un grande sforzo) dal patron azzurro. Ma il problema è la clausola rescissoria. Il Napoli vorrebbe fissarla ad almeno 80 milioni; 50, non di più, è il prezzo giusto seconto l’entourage del polacco.