Notizie Juve: Mandragora può tornare per essere venduto

Calcio mercato Juventus Mandragora Monaco | Rolando Madragora, centrocampista dell’Udinese, può tornare in estate alla Juventus. Il centrocampista italiano classe 1997, ceduto per 20 milioni al club friulano, può tornare a Torino per un diritto di recompra di 26 milioni di euro che scade la prossima estate. L’idea della Juventus è di riprendere il calciatore che ha molto mercato e piazzarlo in qualche trattativa importante. La prossima sessione di calciomercato sarà diversa a causa del Coronavirus che ha creato una crisi economica nel mondo del calcio. Per questo i club con tanti calciatori giovani di qualità potranno approfittarne per inserire i calciatori in scambi come contropartite tecniche. La Juve pensa a Madragora per arrivare a Chiesa della Fiorentina, ma ora su di lui c’è anche il Monaco in Francia.

Calciomercato Juve: su Mandragora si fionda il Monaco

Ormai è sempre più probabile che la Juve eserciti il diritto di recompra di Mandragora. Il calciatore tornerà a Torino a fine stagione dopo due anni in prestito all’Udinese. Paratici pensa a come piazzare il calciatore e in quale trattativa, la più probabili è quella che porta alla pista Chiesa, dove la Fiorentina ha espresso l’apprezzamento per Mandragora. Intanto, sul centrocampista della Juve ora c’è anche l’interesse del Monaco. A riportarlo è Tuttomercatoweb.