Ultime Inter: Werner nel mirino, ci sono anche Liverpool e Bayern Monaco

Calciomercato Inter Werner Lipsia Liverpool Bayern Monaco ultime notizie | Timo Werner, attaccante del Lipsia, è finito nel mirino dei grandi club. Ennesima stagione con numeri incredibili da parte dell’attaccante tedesco. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2023 e la prossima estate potrebbe essere quella giusta per una sua cessione. Sul classe 1996 ci sono diversi club importanti in Europa, tra cui anche l’Inter in Serie A. Il club nerazzurro pensa a lui come sostituto di Lautaro Martinez in caso di cessione a Barcellona o Real Madrid. Le altre due big su Timo Werner sono Liverpool e Bayern Monaco, che secondo alcune fonti avrebbero già presentato l’offerta al Lipisa per l’acquisto. A smentire la notizia è stato proprio il Lipsia nelle ultime ore.

Calciomercato Inter, Werner: il Lipsia smentisce le offerte di Liverpool e Bayern Monaco

L’Inter è ancora in corsa per Timo Werner e la conferma arriva da Oliver Mintzlaff, CEO del club: “Non ci sono offerte né dal Liverpool, né dal Bayern Monaco”. Marotta e Ausilio studiano a distanza una possibile trattativa con il calciatore e il club tedesco, ma monitorano da più vicino la questione legata a Lautaro Martinez. Il futuro in attacco dell’Inter dipenderà tutto dall’attaccante argentino. Intanto, l’Inter tiene in considerazione Werner e ora sa per certo che Liverpool e Bayern Monaco non hanno nessun vantaggio di trattativa.