Calciomercato Inter: Perisic, pronto lo scambio con Tolisso?

Ultime Inter: Perisic può aprire la strada per Tolisso dal Bayern Monaco. Come riportato da Tuttosport i nerazzurri sarebbero pronti ad uno scambio con i tedeschi per arrivare al campione del Mondo in estate.

Sembra già delineata, infatti, situazione legata al futuro di Perisic che il Bayern sarebbe orientato a riscattare.

Per l’Inter questa è una buona notizia visto che il croato è a bilancio a 6,5 milioni.

Questo da a Marotta margine per trattare, anche perché i tedeschi vorrebbero rivedere al ribasso gli accordi presi.

Tuttavia potrebbe finire nell’affare il cartellino di Corentin Tolisso che il Bayern aveva pagato 41,5 milioni (ovviamente ci sarebbe un ricco conguaglio sarebbe a favore del club bavarese).

Ultime Inter: 130 milioni dagli esuberi

Accontentare il Bayern per l’Inter potrebbe non essere un problema. Il club nerazzurro, infatti, in estate potrebbe ritrovarsi improvvisamente “ricco”. Non solo i 111 milioni della clausola di Lautaro, ma anche i calciatori oggi non in organico potrebbero far felice Conte.

Per Mauro Icardi, Radja Nainggolan, Ivan Perisic, Joao Mario e Dalbert non c’è futuro all’Inter. Beppe Marotta spera di incassare per tutti loro i 130 milioni preventivati.

La situazione economicamente più importante è quella legata a Icardi. Il riscatto con il Psg è fissato a 70 (che salirebbero a 85 nel caso in cui dovesse andare alla Juventus).