Inter News, Setién prima avvicina Lautaro Martinez e poi lo molla

Calciomercato Inter Lautaro Martinez Barcellona Setien | Quique Setién, allenatore del Barcellona, nei giorni scorsi aveva avvicinato con dichiarazioni importanti l’arrivo di Lautaro Martinez o Neymar per la prossima sessione di calciomercato. A distanza di qualche giorno però, l’allenatore fa un passo indietro e ammette che sarà tutto complicato a causa della crisi economica che ha colpito il mondo del calcio per lo stop dal Coronavirus. Con le nuove dichiarazioni i tifosi dell’Inter possono tirare un sospiro di sollievo e sperare che l’attaccante argentino resti ancora.

Calciomercato Inter, il Barca molla Lautaro Martinez. Setien: “Situazione economica complicata”

La clausola rescissoria per acquistare Lautaro Martinez dall’Inter senza trattare con la società nerazzurra è di circa 115 milioni di euro. Una cifra che il Barcellona può tranquillamente permettersi se solo non fosse arrivata la batosta economica con lo stop del calcio a causa del Coronavirus. Intanto, queste alcune delle parole dell’allenatore del Barcellona a Onda Cero. Le parole di Setien:

“Non sono né pessimista né ottimista per l’affare Lautaro Martinez. Mi piace come mi piacciono tutti i grandi calciatori, ma non mi illudo per l’acquisto di nessuno. Questa pandemia condiziona molte cose, tra cui le trattative di mercato. La condizione economica del club sarà complicata e non sarà semplice arrivare a giocatori così con Lautaro e Neymar“.