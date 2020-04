Tweet on Twitter

Il Bayern Monaco ha annunciato il rinnovo contrattuale con Alphonso Davies, ma in modo unico: dirigenti e calciatori indossavano la mascherina.

Il club bavarese non ha perso tempo e si è dato da fare anche in tempi di quarantena. E’ stato ufficializzato il rinnovo di Davies che prolunga il suo contratto con il Bayern fino al 2025.

Sia il ragazzo classe 2000 sia i dirigenti Rummenigge e Salihamidzic indossavano una mascherina per proteggersi da un eventuale contagio del virus. La foto pubblicata dalla società è rimbalzata sui social ed è la prima immagine di un accordo trovato in maschera. Alphonso non è l’unico ad aver rinnovato. Anche Muller ha recentemente prolungato con i bavaresi.

La crescita di Davies

Alphonso Davies è stato pagato 10 milioni dal Whitecaps di Vancouver. Ora il canadese ne vale 45, e il prezzo potrebbe alzarsi ulteriormente data la sua classe e le sue ottime prestazioni. Il terzino del Bayern, talvolta anche utilizzato come ala offensiva, ha regalato 8 assist in 32 partite. Il futuro sembra tutto nelle sue mani, anzi nei suoi piedi. Il legame con il club tedesco per altri 5 anni permetterà al ragazzo di concentrarsi ancor più sulla sua crescita ed evitare di ascoltare le voci di calciomercato. Davies è ormai diventato un titolare fisso a soli 19 anni. Ripercorrerà la stessa carriera di Philip Lahm sulla fascia opposta?