Serie A protocollo FIGC allenamenti | La Serie A si appresta a tornare in campo per la fine del prossimo mese. Prima, però, bisognerà tornare ad allenarsi per qualche settimana per essere pronti alla ripresa. La FIGC ha reso noto il protocollo che dovranno seguire le squadre prima di riaprire i centri sportivi.

Serie A, il protocollo della FIGC per riprendere gli allenamenti

Regole da seguire pedissequamente per evitare qualsiasi rischio di contagio fino a che non sarà trovato il vaccino necessario a garantire la possibilità di non ammalarsi di Coronavirus.

Prima di entrare in ritiro, andranno sanificate tutte le strutture in cui risiederanno squadre, staff tecnico e personale extra-sportivo come cuochi, addetti alle pulizie ogni altro membro della società. Il personale addetto alla sanificazione dovrà essere munito di tutti gli strumenti necessari per restare al sicuro e si raccomanda la ventilazione continua di ogni edificio. Giocatori e staff tecnico dovranno sottoporsi a visite mediche, rilievo della temperatura, tamponi e indagine sierologica tra le 96 e le 72 ore precedenti al primo allenamento.

Ripresa allenamenti: evitare assembramenti anche in doccia e negli spogliatoi

Si tornerà in campo ma bisognerà farlo nel modo meno pericoloso possibile. Sarà fondamentale evitare assembramenti anche laddove è più difficile: spogliatoi, sale massaggi e sale da pranzo. Non ci dovranno essere contatti con l’esterno e sarà effettuata la rilevazione quotidiana della temperatura. Le docce meglio fatte singolarmente in camera. Nessuna persona esterna dovrà accedere al luogo di allenamento. Ogni giocatore dovrà essere a distanza di due metri dal compagno. I massaggiatori dovranno indossare mascherine, guanti, occhiali e i calciatori la mascherina chirurgica. Riunioni tecniche in videoconferenza.

Settimane successive e pranzi – Pian piano i piccoli gruppetti organizzati nei primi giorni potranno agglomerarsi, solo se in sicurezza. Anche la questione pranzi è presa in considerazione: mangeranno a distanza di due metri l’uno dall’altro e non dovranno entrare in contatto con il personale del ristorante. Prima di entrare nelle sale pranzo sarà importante lavarsi e sanificare le mani. Non saranno permesse attività ludiche nei centri di aggregazione come bar e sale giochi.