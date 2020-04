Oroscopo di domani 20 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 20 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. I progetti che avete in mente potranno essere sviluppati nei prossimi due mesi. Non guardate al presente con pessimismo, anzi. Sapete, ora, che il futuro è florido e non solo per quanto riguarda il lavoro ma anche per i rapporti interpersonali e amorosi.

Toro. Le giornate migliori di questa settimana saranno quelle di giovedì e venerdì. Sarà una settimana che inizia in sordina ma che proseguirà in crescendo sotto molti punti di vista. Per voi si prospetta un’estate molto interessante.

Gemelli. Avete bisogno di una svolta nel vostro rapporto d’amore e sarà la settimana giusta da questo punto di vista. Siate felici e non mollate nelle ultime ore di una settimana stressante e particolare.

Cancro. Saturno non è più opposto ed è davvero importante adesso trovare delle soluzioni vincenti ai tanti problemi che si sono accumulati negli ultimi mesi. Da lunedì si inizierà a ragionare molto meglio.

Leone. La settimana sarà un continuo crescendo. Inizierà un po’ in sordina con i soliti problemi che da anni affiorano la vostra persona: dal lavoro all’economia, passando per l’amore. Non perdete il vostro aspetto positivo e il vostro desiderio.

Vergine. Nei prossimi giorni il destino potrebbe mettere a dura prova i vostri sentimenti. Potreste essere reduci da un forte dispiacere legato all’allontanamento di una persona oppure per qualcosa avvenuta di recente a livello familiare.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le prossime 48 ore saranno molto delicate, sotto ogni punto di vista. Evitate di dire cose scomode, potrebbero non essere intese nel migliore dei modi e provocare dispiaceri o rotture. Sarà meglio contare fino a dieci prima di dire e fare qualcosa di cui potreste pentirvi.

Scorpione. Migliorerete pian piano in questa settimana. Siete usciti dal vostro periodo di pieno torpore e adesso farete voi da traino alle persone che vi stanno accanto. E’ un grosso passo in avanti e ciò vi aiuterà molto nel corso della settimana.

Sagittario. Anche se questo momento vi sta angosciando parecchio non dovrete dimenticare che il futuro vi appartiene. Ci sarà però da penare un po’ in amore. solo le coppie più solide potranno andare avanti e resistere mentre su quelle in bilico potrebbe calare il sipario a breve.

Capricorno. Inizia il vostro momento favorevole: da maggio si apriranno molte porte grazie al lavoro che avete svolto in queste settimane molto complicate. Restate ottimisti e presto sarete ripagati.

Acquario. C’è un grande desiderio di fare una vita diversa da quella che state facendo. Non cambierà nulla, però, se aspettate un cambiamento improvviso: iniziate a costruire e vedrete che ben presto questo accadrà.

Pesci. In amore la situazione stenta a migliorare. La quarantena non ha fatto bene al rapporto e presto potrebbero esserci le dovute conseguenze. Se c’è stato un problema o un’interruzione nel lavoro, adesso ci sarà modo di poter recuperare e riprendere un’attività o un progetto.