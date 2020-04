Notizie Juventus, Dybala: “Sto bene e mi alleno”

Ultime Juve, buone notizie dal fronte Dybala. Come riportato dall’argentina, l’attaccante sta ora bene.

La punta era stata tra i calciatori della Serie A colpiti dal Coronavirus. L’attaccante della Juventus fra l’altro autore dell’ultimo gol bianconero in campionato contro l’Inter, aveva contratto insieme alla compagna il virus. Intervenuto in diretta via web durante una trasmissione andata in onda su Tyc Sport, la Joya ha parlato del suo ultimo mese.

“Sto bene, molto meglio. Dopo essere stato contagiato assieme alla mia ragazza è passato un po’ di tempo. Nonostante stia meglio ora in Italia non si può uscire e quindi restiamo in casa perché in questo paese c’è ancora la quarantena obbligatoria. Ci divertiamo, cerchiamo sempre nuove cose da fare. Ci alleniamo sempre. Ma le nostre condizioni sono migliorate”.

Ultime Juve: quanto torneranno i calciatori alla Continassa

Come sappiamo Dybala e Rugani, colpiti dal virus, sono rimasti in Italia a Torino. C’è invece chi come Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo ha deciso di tornarsene a casa. Il problema ora è anche il loro rientro visto che la Juve ha convocato il gruppo a Torino per aspettare l’arrivo della decisione di allenarsi in vista della ripresa.