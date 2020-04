Italia, Mancini: “Fateci tornare, calcio non a rischio”

Ultime Italia | Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport:

Le parole di Mancini

«Spero che si possa tornare presto a vivere e che questo momento drammatico sia solo un ricordo, vorrei che si tornasse ad essere liberi».

Fine quarantena?

«Non posso e non intendo entrare nel merito delle decisioni del Governo. Io dico che dopo così tanto tempo la gente è stanca e la vita deve ricominciare».

Sport?

«Io leggo e mi informo, e – ripeto – prima di tutto viene la salute ma mi risulta che il mondo dello sport non sia stato colpito dal coronavirus. Soprattutto negli atleti, siamo a 20 calciatori. I numeri per gli sportivi non aumentano».



Rischio?

«Spero che riaprano il nostro mondo. E non lo dico egoisticamente, per motivi di soldi o di interesse, io ormai gli Europei non li faccio. Lo dico da semplice cittadino: lo sport ha un valore sociale e questo potrebbe aiutare».

Cinque cambi?

«Semrbra una bella idea. Una sostituzione in più, secondo me, può bastare, perché altrimenti una partita perde la propria identità se la facciamo assomigliare ad un’amichevole con sostituzioni continue».