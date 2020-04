FIGC, Gravina: “Campionato? Sarei più tranquillo se il Governo mi dicesse di concluderlo”

Notizie FIGC: Gravina sul campionato

Notizie FIGC Gravina | Il campionato di Serie A è in stallo, e l’emergenza Coronavirus ha suscitato tanti dubbi per quanto riguarda la tanto attesa ripresa del normale calendario. Chiaramente seppur per ora questo non sia l’argomento prioritario, tutti i tifosi e gli addetti ai lavori si stanno in questi giorni interrogando parecchio per trovare delle valide ipotesi. Lo scenario non è ancora chiaro, e intanto a dire la sua ci ha pensato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, il quale ha parlato a Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve:

“Sarei più tranquillo se il Governo ci desse l’ordine di fermare il campionato. Come ripartire? C’è un protocollo da seguire, ci sono persone competenti che penseranno a come procedere affinchè tutto vada per il meglio. Assegnazione scudetto? Premieremo i medici e operatori sanitari. Lo scudetto lo avrà chi farà più punti”

Ripartenza Serie A: opinioni contrastanti

La ripartenza della Serie A è un argomento molto caldo nell’orbita sportiva italiana. Per ora ci sono soltanto tante ipotesi e poche certezze, oltre che tante parole e intenzioni di alcuni Presidenti. Ad esempio abbiamo raccolto alcune importanti dichiarazioni di Commisso e Preziosi.