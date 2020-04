Cristiano Ronaldo è in Portogallo e sta passando il lockdown assieme alla sua famiglia, ma è finito al centro dell’attenzione per aver partecipato ad una festa in famiglia con tante altre persone.

Cristiano Ronaldo partecipa ad una festa, viola il lockdown

CR7 fa notizia anche se sta a casa sua. Sta passando la quarantena a Madeira, ora vicino ad una zona piena di contagi per Coronavirus. Inoltre, Ronaldo è stato al centro delle polemiche per essersi allenato in uno stadio. Purtroppo, continua ad essere un tormento questo isolamento in Portogallo. Ronaldo ha partecipato ad una festa in famiglia assieme ad altre 20 persone, come riporta il Corriere dello Sport, ed è stato ripreso dalla sorella Elma. Il video è finito inconsciamente sui social, senza pensare alle possibili conseguenze.

Polemiche sui social: anche Bonucci ci casca

Pur facendo parte di uno stesso nucleo familiare, sarebbe meglio non frequentare troppe persone per evitare la diffusione del virus. Il party a cui ha partecipato Cr7 è quello di sua nipote, in una sala da ristorante. Assieme al portoghese, c’era anche la madre, vittima un mese e mezzo fa di un ictus, per il quale Ronaldo è corso subito da lei.

Naturalmente, le polemiche non sono mancate, come anche per Bonucci. Anche il difensore della Juventus ha pubblicato una foto di una festa in famiglia dentro casa. Però, sui social si sono scatenati perché Leonardo non avrebbe rispettato le regole del distanziamento sociale.