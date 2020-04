Tra qualche settimana entreremo nella tanto attesa Fase 2 e il professor Brusaferro ha affermato che bisognerà dimenticarsi di prendere mezzi pubblici affollati fino a quando non si avrà un vaccino contro il Coronavirus

Coronavirus, Brusaferro: “Avremo il vaccino solo verso la fine dell’anno”

La fase 2 è alle porte, ma gli esperti sono molto chiari. La convivenza con il virus è d’obbligo dal momento che non esiste ancora una cura pronta a proteggerci. Però, i medici chiedono di rispettare ancora alcune regole per evitare un’altra diffusione di massa. Il professor Silvio Brusaferro, medico e presidente dell’ Istituto superiore di sanità, ha rilasciato al Corriere della Sera queste dichiarazioni: “Convivere con il Coronavirus significa rispettare le regole per evitare il contagio. Con il tempo avremo maggiori informazioni e farmaci. Batteremo il virus solo con l’immunità di gregge data dal vaccino, che non avremo prima di fine anno“.

No ad autobus, folle e vacanze al mare

Il professore dell’ISS ha anche ribadito che questa epidemia cambierà il nostro modo di vivere: “La convivenza col Covid-19 significa riprogettare le giornate. Bisognerà evitare gli orari di punta, bisognerà evitare le strade affollate e i mezzi pubblici“. Uno dei maggiori problemi che affligge alcuni imprenditori balneari sarà l’assenza di vacanze al mare. Brusaferro ha affermato: “Difficile pensare alle aree affollate. Concedetemi una battuta, ci prenderemo il sole dal terrazzo“.