Coronavirus, runner picchiato perchè senza mascherina: finisce in ospedale

Coronavirus: lite a Padova, i dettagli

Coronavirus Padova | L’emergenza Coronavirus ha senza dubbio stravolto completamente la vita di tutti noi, e la situazione in Italia, sebbene sia migliorata rispetto alle scorse settimane, sembra essere ancora parecchio scossa. Il Governo si sta muovendo parecchio, e il lockdown è stata la prima vera decisione drastica, nonchè quella che più di tutte stiamo accusando. Occhio però agli intransigenti, e attenzione soprattutto a quanto accaduto a Padova, dove nella giornata di oggi è giunta una notizia piuttosto tragica.

Un runner è stato sorpreso senza mascherina da un padre e un figlio; sono volati insulti, e dopo di che si è scatenata una lite piuttosto accesa. Risultato? Ospedale per l’uomo, naso rotto, occhio nero e 30 giorni stimati di guarigione. A riportare la notizia è il Quotidiano.

Coronavirus: pene e denuncie per chi vuola la quarantena

Il caso appena riportato è soltanto uno dei tanti che si sono presentati nelle ultime settimane in giro per il mondo. La quarantena non è rispettata da tutti, e questo ha fatto infuriare in parecchi, compreso gli organi alti. Proprio da poco è infatti giunta una notizia per quanto riguarda un annuncio del Viminale. Riguarda le denuncie per chi viola il lockdown, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.