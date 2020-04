Coronavirus Roma: calciatori, staff e allenatore rinunciano a quattro mesi di stipendi – UFFICIALE

Coronavirus Roma stipendi | Lo stop al calcio giocato ha rallentato e messo in difficoltà anche l’economia delle società. In tante hanno chiesto aiuti e sforzi ai propri dipendenti per permettere la sopravvivenza delle stesse e di continuare a tenere i bilanci in positivo. La prima squadra italiana a muoversi sotto questo punto di vista è stata la Juventus di Andrea Agnelli. Poi il Parma ha deciso di seguire lo stesso modello e poche ore fa la Roma ha ufficializzato l’accordo interno con i calciatori.

Coronavirus, la Roma rinuncia a quattro mesi di stipendi

Sul sito ufficiale del club è apparsa una nota in cui si comunica la decisione presa in accordo con tutti i calciatori, lo staff e l’allenatore.

“I calciatori, Paulo Fonseca e i suoi collaboratori hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi di retribuzione nell’attuale stagione. Scelta intrapresa per aiutare la Società a superare la crisi economica dopo l’epidemia da COVID-19.

Gli atleti giallorossi, il tecnico e il suo staff hanno anche concordato di pagare collettivamente la differenza economica per garantire che ogni dipendente interessato dagli ammortizzatori sociali messi a disposizione dal Governo continui a percepire il proprio stipendio netto“.

Roma: “Se la Serie A riprenderà, valuteremo altri accordi”

“Con la Serie A ferma da quasi due mesi i calciatori e il tecnico giallorossi hanno quindi contattato i quadri dirigenziali societari offrendo una rinuncia ai propri stipendi. Riguarderà le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno. Se il campionato dovesse riprendere ed essere completato, l’azienda, i giocatori e l’allenatore con il suo staff hanno inoltre definito un piano di incentivi che dovranno essere pagati a seconda del raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Nelle prossime settimane, saranno perfezionati gli accordi individuali con i calciatori, il tecnico e i suoi collaboratori come richiesto dalle normative vigenti“.