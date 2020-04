Coronavirus Italia, intervista al Premier Giuseppe Conte

Coronavirus Italia medici Conte ultime | L’emergenza Coronavirus resta molto alta in Italia. Nonostante siano diminuiti i contagi nelle ultime ore, l’Italia continua a registrare un alto numero di morti giornaliero. Intanto, il Premier Giuseppe Conte, è intervenuto in una intervista a Il Giornale per fare il punto della situazione.

Coronavirus Italia, le parole di Giuseppe Conte

Il Presidente del Consiglio ha parlato di un possibile accordo con l’UE per quanto riguarda i fondi da stanziare per l’Italia in questo periodo di crisi.

«Il negoziato si annuncia molto difficile, ma resto fiducioso. Nel corso degli scambi che ho avuto con gli altri leader europei sono stato chiaro: solo grazie a un ambizioso Fondo per la ripresa. Il governo e la maggioranza che lo sostiene sono compatti nel chiedere all’Europa di liberare la sua forza economica come fanno Cina e Stati Uniti».

Il Premier Conte ha poi parlato dei dialoghi sempre lasciati aperti anche con le opposizioni. Il Governo si reputa aperto ad ogni tipo di confronto per salvaguardare e aiutare il proprio paese.

«Il presidente Mattarella, nella sua saggezza, ha invitato tutti ad orientare il dialogo verso la coesione e la solidarietà nazionale, mettendo da parte in questa fase lo scontro politico. Continuerò, da parte mia, a offrire la massima disponibilità per confrontarmi su tutti i temi e su tutte le misure concrete, privilegiando le migliori strategie per risollevare il nostro Paese. Io non mollo. Ho apprezzato l’atteggiamento costruttivo e responsabile di Forza Italia, tanto nell’emergenza coronavirus quanto nei rapporti con l’Europa. All’interno della Lega e di Fratelli d’Italia mi sembra non vi siano univoche visioni sugli atteggiamenti da tenere in questa fase».

Poi sulla fase 2 e gli aiuti economici ha concluso.

«In questi giorni circolano numerose ipotesi, auspici e proposte con tanto di date, anche da parte di alcune Regioni, sulle possibili riaperture nel Paese. Stiamo lavorando su alcune proposte di allentamento delle misure, in modo da poter “convivere” con il virus nei prossimi mesi. In appena un mese abbiamo liberato circa 750 miliardi di euro a vantaggio delle imprese e del tessuto economico, messo in campo 50 miliardi di denaro fresco per il sistema sanitario, la macchina dell’emergenza e i lavoratori. Questa settimana sono iniziati ad arrivati i bonus sul conto corrente di tanti cittadini, nei prossimi giorni rafforzeremo il sostegno a famiglie, lavoratori e imprese con un’altra poderosa sterzata economica».