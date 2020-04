Coronavirus, Conte: “Il Mes ha una brutta storia, non scordiamo la Grecia”

Tweet on Twitter

Il Premier italiano Giuseppe Conte ha parlato questo pomeriggio delle misure economiche da intraprendersi per la ripresa delle attività nella famosa fase 2 e di come questa debba essere sostenuta, possibilmente con meccanismi diversi dal Mes.

Per Conte il Mes non è adatto a combattere la crisi post covid-19

Mentre i dati della Protezione Civile mostrano ancora una volta un miglioramento, il presidente del Consiglio italiano ha rilasciato un’intervista al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung, che uscirà domani nella sua interezza. Intanto le anticipazioni rilasciate sul web dallo stesso giornale hanno già fatto il giro del globo. “Il Mes in Italia ha una brutta nomea, non abbiamo scordato che ai greci, nell’ultima crisi finanziaria, sono stati richiesti sacrifici inaccettabili perché ottenessero i crediti“, dichiara il Primo Ministro italiano.

Arrivano anche pesanti accuse agli altri partner europei: “Molti hanno guardato soltanto ai propri interessi finorat, la Germania ha un bilancio commerciale superiore a quello previsto dalla normativa europea. Con questo surplus non opera da locomotiva ma preferisce essere un freno“. La soluzione? Ovviamente i Coronabond: “L’Ue ha bisogno di tutta la sua forza di fuoco, in concreto attraverso l’emissione di titoli comuni. Stiamo vivendo la situazione più difficile dalla fine della guerra e anche l’Europa come gruppo deve dare una risposta“.

La telefonata Conte-von der Leyen

Oggi pomeriggio c’è stata una telefonata tra Conte e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen: l’oggetto della conversazione è stato proprio l’atteggiamento dell’Europa a proposito delle conseguenze sociali ed economiche dell’emergenza da covid-19. Il tutto in vista della grande partita: giovedì prossimo infatti è in programma il Consiglio europeo.