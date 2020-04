Coronavirus Italia, il Premier Giuseppe Conte attaccato

Coronavirus, commerciante contro il Premier: “Sono stata licenziata da Conte” – VIDEO

E’ questo lo sfogo di una commerciante romana costretta a chiudere la propria attività in questi giorni a causa di un mancato aiuto dal Governo. Simona Verna è la donna che su Facebook ha pubblicato un videomessaggio molto significativo in merito al lockdown imposto dal Governo. In queste settimane ad accusare maggiormente il colpo sono stati i titolari di piccola attività commerciali, autonomi e partite Iva. La commerciante accusa il Governo per non avere dato un contributo significativo a lei e i suoi colleghi in merito a questa situazione. Commercianti costretti a chiudere nonostante continuino a pagare bollette, affitto e tanto altro. Tante le uscite ma nessuna entrata e zero aiuti dal Governo Conte. Questo parte del messaggio: “Ti sei preso la libertà di pensare che quando ho chiuso avevo dei soldi da parte per pagare tutto il resto: affitto, bollette, spesa. Ti do una notizia: tanta gente aveva zero sul conto corrente e viveva grazie all’incasso giornaliero”.