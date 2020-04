Coronavirus, Bonucci fa festa con la sua famiglia: bufera sui social

Coronavirus: accuse sui social per Bonucci

Coronavirus festa Bonucci | Il mondo del calcio è fermo da ormai diverse settimane, e attualmente è davvero difficile prevedere una data di ripresa. Per ora i giocatori dovranno assolutamente restare a casa e seguire le regole, senza nemmeno allenarsi in vista poi del ritorno ai normali calendari. Intanto però anche tra i calciatori c’è stato chi non ha seguito propriamente alla lettera tutti i divieti, come ad esempio Bonucci.

Il difensore della Juventus si è infatti riunito insieme alla sua famiglia per festeggiare il nonno Dino. Sui social sono comparse delle foto, che hanno ovviamente scatenato una vera e propria bufera. Tanti i messaggi rivolti alla moglie Martina: “Abitate tutti insieme o ve ne siete fregati dei divieti di assembramento? Beati voi ricchi che potete anche incontrarvi, a voi piace fare le regole a vostro piacimento”.

Quarantena violata: da Bonucci a Walker, i vari casi

Bonucci è stato attaccato parecchio nelle ultime ore, complice una festa organizzata con la propria famiglia. Il difensore bianconero non è stato però l’unico a violare la quarantena: vedi Walker, sorpreso in un party hard, oppure Prijovic. Insomma i casi continuano, e in un modo o nell’altro non si dovrebbe far altro che restare tutti a casa.