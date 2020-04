Il nuovo bollettino della Protezione civile conferma la frenata della diffusione e riporta una riduzione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.

I numeri del bollettino della Protezione civile

Come già annunciato, non c’è stata la consueta conferenza di Angelo Borrelli. Tuttavia, i dati del bollettino della Protezione civile sono stati diffusi e si può constatare un rallentamento del contagio.

Nelle ultime ventiquattro ore sono morte 433 persone, 49 in meno a ieri. In totale quindi riscontriamo 23.660 decessi. Sono stati effettuati meno tamponi rispetto a ieri, circa 50mila, e i nuovi contagi sono 3047. L’aumento di persone attualmente positive è cresciuto di 486 unità. I guariti invece, sono 2128 in più e raggiungono quota 47.055. In totale, il numero di persone che hanno contratto il Covid-19 in Italia è 178.972. In terapia intensiva ci sono 98 persone in meno rispetto alla giornata appena trascorsa, per un totale di 25.033 ricoverati.

Bar, ristoranti e parchi aperti dal 4 maggio: ipotesi viva

Trend positivo, dunque, anche se sono stati effettuati meno tamponi di ieri. Il Paese si sta preparando per la Fase2 e la Task Force organizzata dal Premier Conte sta valutando un’apertura differenziata in diverse aree, a seconda della diffusione del contagio. Stando alle indiscrezioni rivelate da la Repubblica, il 4 maggio saranno possibili le aperture dei bar, ristoranti, punti ristoro e parchi. Naturalmente, il Governo non ha ancora dato il via libera a questa ipotesi, e si prende ancora qualche giorno per decidere il da farsi. L’Oms, intanto, annuncia una possibile ondata di ritorno del virus.