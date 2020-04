Coronavirus Italia, i medici chiedono aiuto a Conte per salvare più vite

Coronavirus Italia medici Conte ultime | L’emergenza Coronavirus resta alta in Italia. Diminuiscono i contagi, ma continuano ad esserci tanti morti. Su questo, è arrivato un appello dei medici italiani al Premier Giuseppe Conte. Sono stati almeno 100mila i medici di tutto il mondo che si confrontano su un gruppo Facebook riguardo la malattia e l’evoluzione. Secondo i medici, per salvare più vite possibili, bisogna intervenire sin da subito con le terapie, per evitare che il virus prenda sempre più vita nell’organismo e diventi forte fino a portare la stessa persona al decesso. Intanto, i medici inviano una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, ma non solo. La stessa lettera è stata girata ai governatori di tutte le regioni e al presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Filippo Anelli.

Coronavirus, l’appello dei medici a Conte: “Così possiamo salvare più vite”

Ogni singolo medico ha condiviso la lettera. Intervenire da subito anche nelle condizioni meno gravi per far si che il virus sia battuto prima che possa diventare più forte dell’organismo che lo ospita. Solo così si può evitare le continue morti di tantissime persone giorno dopo giorno. Questa parte della lettera

«Siamo un gruppo di circa 100.000 medici. Siamo pressoché giunti tutti alle stesse conclusioni: i pazienti vanno trattati il più presto possibile sul territorio, prima che si instauri la malattia vera e propria, ossia la polmonite interstiziale bilaterale, che quasi sempre porta il paziente in Rianimazione. Chiediamo di rafforzare il Territorio, vero punto debole del Servizio Sanitario Nazionale, con la possibilità per squadre speciali. Siamo giunti alla conclusione che il trattamento precoce può fermare il decorso dell’infezione verso la malattia conclamata e quindi arginare, fino a sconfiggere l’epidemia. Questo è indispensabile per non incorrere in un circolo vizioso, con ondate di ritorno dei contagi appena finirà il lockdown».