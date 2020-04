Calcio mercato: follia PSG per Neymar, pronto un maxi rinnovo

Calciomercato Barcellona Neymar PSG Real Madrid Lautaro Martinez Inter | La prossima estate potrebbe regalare affari a sorpresa per un calcio mercato inedito a causa del Coronavirus. Tra i tanti affari, c’è il Barcellona che punta all’acquisto di Lautaro Martinez o al ritorno di Neymar. Lo stesso allenatore Quique Setien ha annunciato che uno dei due calciatori arriverà la prossima estate. Più facile arrivare a Lautaro dell’Inter, che ha un clausola rescissoria di circa 115 milioni di euro, mentre per Neymar l’affare si complica. Il PSG ha negli ultimi anni sviluppato un ottimo rapporto con il Real Madrid che è interessato al calciatore brasiliano. Intanto, il club parigino, non vorrebbe perdere il proprio gioiello che è in scadenza nel 2022, si parla di un rinnovo di contratto a cifre record.

Calciomercato: Neymar lontano dal Barcellona, il PSG offre 38 mln a stagione

Come riportato dal noto quotidiano inglese Daily Star, il Paris Saint Germain è pronto ad allontanare Barcellona e Real Madrid dal proprio gioiello Neymar. Per lui pronto un rinnovo di contratto e aumento dell’attuale ingaggio di 36 milioni a stagione. Il club francese vuole convincere il calciatore brasiliano a restare ancora e prepara un’offerta di 38 milioni di euro a stagione.