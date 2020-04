Calciomercato Milan: tra i pali spunta Gollini, asta con il Tottenham

Mercato Milan, occhio a Gollini per il dopo Donnarumma. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport per arrivare al portiere i rossoneri dovranno superare la concorrenza del Tottenham.

Già passato per United, poi perfezionato con l’Aston Villa, il portiere potrebbe tornare per la terza volta in Premier al Tottenham, che presto potrebbe fare una chiamata all’Atalanta (affidandosi a Giuseppe Riso, agente del ragazzo che ha ottimi rapporti con i nerazzurri e i club inglesi). A Londra ci pensano seriamente, tanto da aver inviato i propri osservatori in diverse occasione.

Pierluigi è uno dei tre nomi che Mourinho, tecnico degli Spurs, sta considerando. A Londra Lloris è il numero uno ed il suo contratto scadrà ik 30 giugno 2022, il francese vorrebbe prolungare a cifre non banali, mentre la dirigenza preferirebbe contenere i costi.

Ultime Milan: i piani dell’Atalanta

In Italia, a Bergamo Pierluigi si è consacrato (conquistando la Nazionale) ed è felice, una conferma in Champions rappresenterebbe un’ulteriore motivazione per iniziare la quarta stagione (la terza dall’inizio) in nerazzurro: tuttavia, il fascino del Tottenham rappresenta una richiamo importante.

Inoltre l’Atalanta ha un piano B: Marco Sportiello cerca spazio e punta a diventare il titolare dell’Atalanta. Altrimenti, potrebbe salutare Zingonia a fine anno.

Ma c’è di più, il 19enne Marco Carnesecchi sta crescendo. Ad oggi per lui si prospetta un altro campionato in prestito dopo quello con il Trapani (23 partite giocate finora in Serie B, più una in Coppa Italia) ma le cose potrebbero cambiare.