Calciomercato Milan: il PSG vuole Bennacer, contattato l’entourage

Ultime Milan: il PSG punta Bennacer, già avviati i contatti con l’entourage

Calciomercato Milan News Bennacer PSG | Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha vissuto una stagione di alti e bassi. Il calciatore frnaco-algerino è arrivato in rossonero la scorsa estate dall’Empoli per circa 15 milioni di euro. Stagione con un inizio complicato, poi tante ottime prestazioni per il classe 1997 che ha preso le redini del centrocampo prima con Giampaolo e poi con Pioli. Il Milan punta a un progetto giovani dalla prossima stagione e Bennacer è uno dei calciatori chiave su cui ripartire, ma adesso pare ci sia l’interesse anche di altri grandi club. Come riportano dalla Francia, su tutti c’è il Paris Saint-Germain, dove il direttore sportivo Leonardo (ex Milan), ha sempre gli occhi puntati sulla Serie A. Avviati già i contatti con l’entourage del calciatore, intanto il Milan fissa il prezzo per poterlo lasciarlo andare dopo soltanto una stagione in rossonero.

Il Milan non ha intenzione di privarsi facilmente di un calciatore arrivato la scorsa estate che ha convinto la società. Tutto dipenderà dunque dall’offerta economica che il PSG presenterà al club di Milano. Secondo Le 10 Sport Leonardo è pronto a contattare il Milan per l’acquisto di Ismael Bennacer. Contatti già avviati con l’entourage del calciatore, ora bisognerà parlare con il Milan, che al momento chiede almeno 30 milioni di euro.